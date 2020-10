Pareggio nel recupero tra Polisportiva S.Maria e Castrovillari

Una rete di Maggio nella ripresa consente alla Polisportiva Santa Maria di pareggiare in casa del Castrovillari. Al “Mimmo Rende”, infatti, finisce 1 a 1 la gara valevole come recupero della terza giornata del girone I di serie D. Con questo pari, i cilentani si portano a quota 5.

Dopo le prime battute equilibrate, i padroni di casa ci provano con un tiro di Solinas all’11, senza impensierire il portiere giallorosso Grieco, all’esordio in questa stagione. I cilentani rispondono con Maggio dalla distanza, ma è imprecisa la mira del bomber napoletano.

L’equilibrio si spezza al 24’ quando Iannello di Messina decreta un penalty per un tocco con le mani in area di Campanella. I cilentani protestano per il tocco involontario, ma per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dagli undici metri, Grieco ipnotizza Corado, che non sbaglia però sulla respinta per il vantaggio dei lupi.

Reazione giallorossa affidata a un calcio piazzato di Capozzoli alla mezz’ora, ma blocca Rizzitano. Dalla parte opposta il Castrovillari ci prova con una conclusione dalla distanza. La squadra di mister Esposito si rifà vedere ancora con un calcio piazzato, ma Maio spara alto.

Nel finale della prima frazione, sempre da un calcio di punizione, Campanella prova a riequilibrare le sorti del match con un colpo di testa che trova pronto alla risposta il portiere rossonero.

Nella ripresa, cambia la musica e lo spartito giallorosso si fa più incisivo. Al 4’, su uno schema da piazzato, Capozzoli costringe il portiere calabrese a rifugiarsi in corner. Al 10’, sempre da corner, Polisportiva ancora pericolosa. Lo sforzo dei campani viene premiato al 17’ quando Maggio, approfitta di uno svarione difensivo, e supera con un diagonale Rizzitano. La formazione di casa accusa il colpo e sono gli ospiti a mantenere il pallino del gioco, sfiorando al 25’ il sorpasso con un bel tiro di Capozzoli. Il primo acuto dei lupi è al 28’ con un tiro altissimo.

Nel finale, invece, torna a farsi minacciosa la squadra di Franceschini con una conclusione ravvicinata di Pietrangeli che termina di poco sul fondo. In pieno recupero, la Polisportiva Santa Maria sfiora ancora il colpaccio con un contropiede orchestrato da Maggio, Ragosta e Romano. Un pareggio importante che bissa l’ottima prova contro il Football Club Messina e consente ai giallorossi di proseguire la striscia positiva.

IL TABELLINO

CASTROVILLARI (3-4-3): Rizzitano, Cinquegrana, Manes, Mileto, Pietrangeli, Di Battista (35’ st Camilleri), Emmonouil, Fragapane, Solinas (20’ st Trentinella), Corado, Rodi (20’ st Camara). A disp.: Zagari, De Caro, Anzillotta, Matuka, Terranova, Pardo. All. Franceschini.

POLISPORTIVA SANTA MARIA (3-4-3): Grieco; Strumbo (14’ st Bozzaotre), Campanella, Pastore; Coulibaly (14’ st Mansi), Guadagno (14’ st Citro), Maio, Konios; Capozzoli (27’ st Romano), Maggio, Tandara (32’ st Ragosta). A disp.: Polverino, Mansi, Citro, Ragosta,Bozzaotre, Romano. All. Esposito.

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina (Anile-Di Dio)

Marcatori: 24’ pt Corado, 17’ st Maggio

Note:campo in erba naturale, giornata soleggiata. Ammoniti Solinas e Maggio, Angoli:3-5. Recupero: 0’ pt e 5’ st.

Ufficio stampa Polisportiva Santa Maria