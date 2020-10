Serie C, disservizi Eleven Sports: "Subiti gravi attacchi informatici"

Nelle ultime settimane sono stati frequenti i disservizi di Eleven Sports che hanno fatto infuriare i tifosi-consumatori così come il presidente della Lega Pro Ghirelli che in più occasioni si è espresso sull'argomento.

Anche nel turno infrasettimanale si sono verificati nuovamente dei disservizi. Eleven Sports in una nota ha spiegato di aver subito degli attacchi informatici. Ecco il testo:

Nelle ultime settimane ELEVEN SPORTS è stata oggetto di gravi e ripetuti attacchi informatici culminati in un ultimo attacco di dimensioni senza precedenti mercoledì sera 21 ottobre. Contestualmente all’inizio degli attacchi ELEVEN SPORTS ha messo in atto una serie di contromisure volte a proteggere il servizio, tra cui il rafforzamento dei sistemi e l'ampliamento del servizio attraverso l’attivazione di piattaforme esterne come MyCujoo, YouTube e LIVENow, al fine di garantire al meglio il servizio agli utenti.Oggi, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie C, ELEVEN SPORTS ha nuovamente subito attacchi massivi al proprio servizio per diverse ore. Nonostante le misure aggiuntive messe in atto è stato impossibile evitare varie interruzioni allo streaming. Gli attacchi hanno avuto un impatto non solo sugli utenti di elevensports.it ma anche sulle piattaforme alternative su cui abbiamo reso disponibili le partite in calendario. Nonostante la forza degli attacchi ELEVEN SPORTS è riuscita a salvaguardare i dati sensibili degli utenti, ci teniamo a rassicurare tutti che non è stata registrata alcuna anomalia sulle informazioni e sui dati personali degli utenti iscritti al sito che sono stati adeguatamente protetti.Al momento ELEVEN SPORTS ha avviato un'indagine legale sull'origine di questi attacchi presso le autorità competenti. Continueremo a collaborare con il nostro partner Lega Pro, i nostri fornitori tecnici e le piattaforme partner per porre fine a questa terribile situazione il prima possibile. Vogliamo dunque rassicurare i nostri utenti che torneremo presto a fornire il servizio nel più breve tempo possibile. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi in merito.