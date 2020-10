Bari, Auteri: "Nostre le migliori occasioni. Monopoli squadra forte"

Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, Gaetano Auteri, dopo il pareggio di ieri sera contro il Monopoli.

Queste le dichiarazioni del mister biancorosso dopo la gara del "Veneziani": "Faccio un plauso alla mia squadra che ha giocato un’ottima gara, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà a partire dai cambi con Bianco che si è fatto subito male. Gara importante contro un avversario forte, lo sapevamo, che però stasera si è snaturato. Abbiamo creato occasioni. L’arbitro non ha sempre usato lo stesso metro di giudizio. Il Monopoli è una delle migliori, anche se stasera ha cercato meno il controllo giocando qualche palla sulla profondità. Paolucci pericoloso? Non credo che abbiamo concesso quasi nulla. Oltre il palo esterno suo, di pericoli veri non ne abbiamo avuti. Abbiamo creato qualcosa di importante anche noi. La sostituzione di Bianco ha alterato qualcosa nelle nostre geometrie. Se avessimo vinto, non avremmo rubato niente. Sono contento della prestazione”.

Sul Monopoli: "Due punti persi? Il Monopoli è una squadra ben allenata e con giocatori importanti. Non guardo questo, ma la prestazione della squadra. Le occasioni migliori le abbiamo create noi”.