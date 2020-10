Pro Vercelli-Juventus U23, Comi-gol, la Pro è prima!!!

Una rete di Comi a metà primo tempo consegna alla Pro Vercelli il derby contro la Juventus U23 e regala in virtù degli altri risultati di giornata il primo posto in solitario alla formazione di Modesto alla terza vittoria in casa in tre partite.

La cronaca Tante assenze nella Juventus U23 causa Covid, c’è per la prima volta un po' di gente allo stadio “Piola”, al 6’ bella azione di Zerbin la cui conclusione è deviata in angolo, sul successivo corner ci prova Hristov ma blocca Israel; brivido per la Pro all’8’, in sinistro di Felix termina di poco a lato. Al 25’ si sblocca il match, eurogol di Comi che su cross di Rolando con una gran conclusione batte Israel, uno a zero per i padroni di casa; la Juve reagisce con Petrelli, bravo Saro a sventare la minaccia, al 31’ Rolando su punizione sfiora il raddoppio così come Comi al 41’, Israel stavolta non si fa superare dall’attaccante di casa.

Protagonista di inizio ripresa Zerbin, al 3’ conclude ma Israel è attento, un minuto più tardi il suo destro termina di poco fuori, al 7’ ci prova Rolando ma Israle non si fa sorprendere, all’8’ Rolando serve Comi che di poco non bissa la rete del primo tempo; all’11’ gran punizione di Ranocchia, Saro dice ancora una volta di no; la fase centrale della ripresa riserva poche emozioni al contrario del resto del match, al 32’ la Pro Vercelli può chiuderla con Nielsen che dopo una serie di batti e ribatti sbaglia a pochi passi dalla porta il due a zero, ci si aspetta un finale arrembante della Juve ma Saro non rischia mai di subire il pareggio.