Salernitana, l'Arechi riapre al pubblico: 700 posti a disposizione

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che, in ottemperanza all’ultimo DPCM, gli spalti dello Stadio Arechi riapriranno ai tifosi granata. A partire dalle ore 14:00 di domani, giovedì 22 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie BKT U.S. Salernitana 1919 – Ascoli in programma sabato 24 ottobre alle ore 14:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. Saranno disponibili 700 tagliandi nel settore Distinti al prezzo unico di 15,00 €.

I tifosi dovranno presentare all’accesso allo Stadio “Arechi” autodichiarazione compilata e firmata. La vendita sarà attiva esclusivamente per i residenti in provincia di Salerno in quanto dal 23 ottobre sarà in vigore il provvedimento regionale che impedisce di spostarsi tra province.

Abbonati Stagione 2019/2020

Si comunica agli abbonati della Stagione 2019/20, che verrà messo a disposizione un voucher per i rimborsi delle partite non disputate causa Covid, nel periodo da Marzo ad Agosto 2020 così come da normativa del decreto 8 Marzo 2020. La procedura di rimorso tramite voucher sarà attivata nel mese di Novembre per permettere la creazione della piattaforma per le richieste al nuovo gestore di biglietteria. A partire da novembre sarà attivata la piattaforma per inoltrare richiesta ed i possessori di abbonamenti che hanno diritto al rimborso riceveranno via email il voucher che consentirà loro di acquistare il ticket per assistere alle prossime gare casalinghe fino ad esaurimento credito e entro e non oltre il 31/12/2021.