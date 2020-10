Taranto, un tesserato positivo: si va verso il rinvio?

Il Taranto ha comunicato notizie tutt'altro che confortati ai propri tifosi, in vista della sfida ostica contro il Casarano. Il responsabile stampa della società rossoblù ha informato che un proprio tesserato è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, la stessa società ha provveduto ad inoltrare alla Lega Nazionale Dilettanti la richiesta del rinvio della gara in programma domenica valevole per la 5° giornata di Serie D Girone H. Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi sulla vicenda.