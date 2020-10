Benevento. Schiattarella: "Contro il Napoli sfida speciale ma dura"

Il Benevento di Pippo Inzaghi affronterà domenica, fischio di inizio alle 15 al "Vigorito", il Napoli del suo amico ed ex compagno nel Milan ed in Nazionale, Rino Gattuso. A presentare i temi principali del derby campano è stato Pasquale Schiattarella: il centrocampista, originario di Mugnano di Napoli, in forza alla Strega è stato intervistato dai colleghi di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

"Nella nostra rosa i napoletani sono molti ma sarà il mister a decidere chi giocherà. Per uno come me, che è cresciuto con quei colori addosso, è una sfida piena di fascino. Per me poi è ancora più speciale perché il mio primo gol in Serie A, quando giocavo nella Spal, l'ho segnato proprio contro gli azzurri.

Il 5-2 contro la Roma è un risultato che non rispecchia la gara. Abbiamo tentato la rimonta e stavamo anche per segnare il 2-3 quindi penso che il passivo sia troppo ampio.

Contro il Napoli non solo dovremo dare noi più del massimo ma dovremo anche sperare che nessuno dei loro campioni faccia una giocata che permetta loro di vincere la partita.

Saranno reduci dalla partita contro l'Az in Europa League e gli olandesi hanno molti contagiati da covid. Da parte nostra un po' di timore c'è ma sappiamo che il momento è delicato e facciamo i tamponi due volte a settimana: i controlli sono molto stretti.

Giocare contro Bakayoko non sarà facile. Ha una grande stazza ed il Napoli con lui ha fatto un grande colpo. Noi, come già detto, faremo la nostra partita e proveremo a strappare loro qualche punto. Quando l'arbitro fischierà l'inizio della partita sarà battaglia".