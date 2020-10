Europa League, Milan alla prova Celtic: Ibrahimovic dall'inizio

Celtic-Milan dirà moltissimo sullo stato di forma dei rossoneri. Al momento, la capolista della nostra Serie A ha mostrato un rendimento spettacolare vincendo il derby contro l'Inter dopo quattro anni di astinenza. Un super Zlatan Ibrahimovic è il trascinatore del Diavolo che questa sera cercherà i primi tre punti in Europa League in terra scozzese a Glasgow.

Dal primo minuti, secondo le ultimissime notizie, dovrebbe partire dall'inizio Sandro Tonali mentre per il resto non cambia quasi nulla con il gigante scozzese confermato al centro dell'attacco. Rafael Leao, invece, è l'unico dubbio: Stefano Pioli dovrà decidere all'ultimo se farlo partire dalla panchina o dall'inizio. La compagine di casa venderà certamente cara la propria pelle e si presenta come una squadra solida e compatta. Per l'ex Laxalt ci sarà l'occasione per dimostrare il suo valore.

Ecco le possibili scelte dei rispettivi tecnici:

CELTIC (3-5-2): Barkas, Welsh, Ajer, Duffy, Frimpong, McGregor, Brown, Rogic, Laxalt, Christie, Klimala.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Diaz, Leao, Ibrahimovic.