UEFA lancia UEFA eEURO

Il torneo UEFA eEURO si è già imposto come il più grande evento di eFootball per i team nazionali e vedrà i partecipanti competere esclusivamente con il titolo di KONAMI eFootball PES 2021 SEASON UPDATE su PlayStation 4. La competizione coinvolgerà nuovamente tutte le 55 associazioni facenti parte della UEFA, che a novembre inizieranno a selezionare i propri team, che competeranno nelle qualificazioni all’inizio del 2021.

L’obiettivo di tutti i paesi partecipanti è quello di qualificarsi per il torneo finale che si giocherà a Londra dal 9 al 10 luglio, previsto appena prima della finale reale di UEFA EURO 2020 che avrà luogo allo Stadio di Wembley l’11 luglio.

“UEFA eEURO ha dato la possibilità ai fan dell’efootball di sognare di rappresentare il proprio paese sul palco più grande e tutti i team partecipanti sperano di emulare l’Italia che ha vinto l’edizione di quest’anno” - ha commentato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA.

L’edizione inaugurale di UEFA eEURO è stato un successo indiscusso, con oltre cinque milioni di spettatori alla trasmissione della competizione sulla piattaforma di UEFA. Abbiamo assistito ad una crescita massiva della popolarità dell’efootball nei due anni passati ed eEURO 2021 continuerà a darci l’opportunità di entrare in contatto con gli appassionati nuovi e attuali dei team nazionali di calcio.

L'Italia, infatti, rappresentata da un team di quattro giocatori – AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan e Genoa_Npk02 – è stata notevolmente impressionante nella finale del torneo virtuale. Battuti solo una volta nelle qualificazioni, gli Azzurri hanno sconfitto l’Israele ai quarti di finale e la Francia negli ultimi 4 minuti per passare poi alla vincita contro la Serbia, che hanno battuto con un goal all’ultimo minuto nella serie finale dei migliori cinque.

"È stata una grande emozione" - ha detto AlonsoGrayfox dopo la finale. "È stato incredibile arrivare a questo punto, e ora abbiamo vinto. Non riesco a esprimere le mie emozioni a parole. La partita decisiva per noi è stata quella contro la Francia nelle semi-finali. Quella vittoria ci ha dato fiducia in noi stessi. Sono fiero di essere italiano, e sono fiero di essere sardo. È incredibile, non riesco ancora a credere che ci siamo riusciti, è un sogno."

UEFA eEURO 2021 avrà uno specifico focus sul gioco di squadra. Ogni associazione nazionale partecipante competerà con una squadra di eFootball nazionale composta dai due ai quattro giocatori, che rappresenteranno il proprio paese nell’evento pan-Europeo. Il format della competizione sarà simile a quello reale di UEFA EURO 2020. Prevederà una fase di qualificazioni e un torneo finale, nel quale i giocatori si sfideranno faccia a faccia a Londra. Tra novembre e dicembre 2020, ogni associazione nominerà il proprio team, selezionando i partecipanti attraverso un torneo nazionale online oppure “fisico” – questo accadrà solo se non esiste già una squadra nazionale di eFootball.

Attraverso un sorteggio ufficiale i paesi partecipanti verranno divisi in gruppi per la fase di qualificazioni. Nel corso della fase di qualifiche online, ogni paese giocherà due partite contro gli altri paesi del proprio gruppo. Il vincitore sarà la squadra con il punteggio totale aggregato più alto. Il vincitore di ogni gruppo e i migliori sei finalisti si qualificheranno per il torneo finale di Londra.

"I nostri team hanno dato il massimo per assicurare le migliori e più importanti licenze per eFootball PES 2021 SEASON UPDATE; licenze di qualità che accompagnano il livello massimo che vogliamo raggiungere ogni anno quando si tratta di gameplay" - ha commentato Naoki Morita, Presidente di Konami Digital Entertainment B.V.

La partnership con UEFA e il torneo dedicato a EURO 2020 sono un grande traguardo per la nostra community e per i nuovi fan che cercano dei contenuti aggiornati e di livello durante l’anno.”

I vincitori del Torneo riceveranno anche i biglietti per assistere alla finale di UEFA EURO 2020 e un premio in denaro.