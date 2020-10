Casarano-Taranto rinviata all'11 novembre

Casarano-Taranto in programma per domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15, valida per la 5° giornata di Serie D Girone H è stata rinviata. Questa è stata la decisione presa dalla Lega Nazionali Dilettanti a causa della positività di un tesserato positivo al Covid-19. La decisione è stata presa dopo la lettera inviata propria dalla società rossoblù che sottoponeva all'attenzione la notizia della positività. Al momento, la data per il recupero è fissata per l'11 novembre. Si seguiranno eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni per quanto riguarda l'orario del fischio d'inizio.