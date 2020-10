SERIE C - Foggia-Avellino LIVE, diretta testuale del match

Tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" Foggia e Avellino, nel match valevole per la 6° giornata, turno infrasettimanale del Girone C del campionato di Serie C.

Due squadre dagli obiettivi sicuramente differenti: rossoneri per invertire il trend negativo di inizio stagione e agguantare punti importanti in chiave permanenza, campani per continuare la risalita in classifica verso le zone nobili.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-avellino/358584.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Gentile, Raggio Garibaldi, Garofalo, Di Masi; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Di Stasio, Vitale, Ndiaye, Dell'Agnello, Tascini, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde. Allenatore: Marco Marchionni.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena; Rizzo, Aloi, De Francesco, D'Angelo, Burgio; Bernardotto, Santaniello. A disposizione: Pane, Pizzella, Tito, Silvestri M., Fella, Errico, Rocchi, Adamo, Mariconda, Maniero, Bruzzo, Nikolic. Allenatore: Piero Braglia.