Modesto: “Non dobbiamo guardare la classifica”

Vince la Pro Vercelli contro la Juventus U23 e vola in testa alla classifica del girone A di C, Francesco Modesto è soddisfatto ma realista nel post gara: “Sapevamo che non sarebbe stato un match facile, siamo stati bravi, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto le chance per raddoppiare, peccato non averlo fatto. Loro sono una formazione che nonostante le assenze può segnare in qualsiasi momento.

Ci piace soffrire fino alla fine, siamo masochisti; Iezzi è rientrato e ha fatto una gran partita a testimonianza della forza di questo gruppo, in partita ma anche in allenamento. Il cammino è molto lungo, non dobbiamo guardare la classifica, sarebbe un errore pensare che sia tutto facile; la partita più difficile è sempre quella dopo, ad Olbia sarà molto dura dopo che oggi abbiamo speso tanto; l’Olbia viene da tre risultati utili consecutivi e un motivo ci sarà. Giocare davanti ai nostri tifosi è uno spettacolo, festeggiare con loro la vittoria è stato bellissimo, spero presto in uno stadio pieno ma al momento le priorità sono altre, prima di tutto la salute”.