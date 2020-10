UFFICIALE - Gravina-Fasano rinviata all'11 novembre

Gravina-Fasano, gara valevole per la 5° giornata del Girone H del campionato di Serie D, in programma domenica 25 ottobre alle ore 14:30, è stata rinviata a mercoledì 11 novembre. A comunicarlo la stessa società murgiana attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale:

"La FBC Gravina comunica che a seguito dell’attività di screening per il contrasto al Covid-19, quattro tesserati sono risultati positivi. Le attività pertanto sono sospese per permettare la sanificazione dei locali. Inoltre, a seguito di pronta comunicazione inviata alla Lega Nazionale Dilettanti, la gara in programma domenica 25 Ottobre contro il Fasano è rinviata all’11 Novembre 2020".