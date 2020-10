Serie A. Le partite della 5a giornata: dove vederle in tv e streaming

Le squadre di Serie A scenderanno in campo nel fine settimana per le gare della quinta giornata. Questo l'elenco completo delle partite e dove poterle vedere in tv e streaming:

- 23/10/2020 venerdì ore 20:45 Sassuolo -Torino ESCLUSIVA SKY

- 24/10/2020 Sabato ore 15:00 Atalanta-Sampdoria ESCLUSIVA SKY

- 24/10/2020 Sabato ore 18:00 Genoa-Inter ESCLUSIVA SKY

- 24/10/2020 Sabato ore 20.45 Lazio-Bologna ESCLUSIVA DAZN (Clicca sul link per vederla)

- 25/10/2020 Domenica ore 12:30 Cagliari-Crotone ESCLUSIVA DAZN (Clicca sul link per vederla)

- 25/10/2020 Domenica ore 15:00 Benevento-Napoli ESCLUSIVA DAZN (Clicca sul link per vederla)

- 25/10/2020 Domenica ore 15:00 Parma-Spezia ESCLUSIVA SKY

- 25/10/2020 Domenica ore 18:00 Fiorentina-Udinese ESCLUSIVA SKY

- 25/10/2020 Domenica ore 20.45 Juventus-Verona ESCLUSIVA SKY

- 26/10/2020 Lunedì ore 20:45 Milan-Roma ESCLUSIVA SKY