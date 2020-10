Taranto, lo spirito di gruppo è il punto di forza dei rossoblù

Il Taranto non potrà scendere in campo, domenica 25 ottobre 2020, per disputare la 5° giornata di campionato di Serie D Girone H contro il Casarano dopo la comunicazione di una positività all'interno della propria rosa. La notizia, ovviamente, è stata accolta dalla Lega Nazionale Dilettanti che, onde evitare ulteriori problemi, ha optato per il rinvio all'11 novembre. Tale stop forzato arriva dopo la sconfitta casalinga contro il Sorrento. I rossoblù hanno iniziato piuttosto bene la stagione con due vittorie, un pareggio e una sconfitta mostrando sempre di mantenere il pallino del gioco in tutte le partite, con maggiori convinzioni tecniche, tattiche e mentali.

I Delfini, al di là del fatto che si tratti di un'inizio di stagione e, dunque, ancora prematuro fare previsioni, i ragazzi guidati da Laterza hanno raggiunto l'obiettivo primario per togliersi tante soddisfazioni e disputare una buona stagione: essere squadra. Tale atteggiamento è stato mostrato già dalle prime battute, contro il Picerno a Villa D'Agri, dove la compagine rossoblù, in inferiorità numerica, ha saputo gestire la partita chiudendo addirittura in fase offensiva. Le vittorie contro il Bitonto e la Puteolana non sono state messe in discussione mentre la sconfitta contro il Sorrento è frutto di due occasioni sfruttare al meglio dagli ospiti. Tuttavia, il fattore mancante domenica scorsa è stato il reparto offensivo: Alfageme e Stracqualursi non hanno confermato le ottime prestazioni a Torre Annunziata.

Per concludere, attualmente, non è il caso di farne un dramma poiché siamo ancora alle prime battute di campionato, considerando che gli ostacoli, nel corso della stagione sono sempre dietro l'angolo e alle volte inevitabili. L'importante è mostrare sempre spirito di squadra sia nelle vittorie che nelle sconfitte. La consapevolezza nei propri mezzi dovrà rappresentare la colonna portante della stagione 2020-2021. Condividendo il pensiero di Alfageme, bomber argentino, ai microfoni di MondoRossoblù.it, il Taranto dovrà giocarsela con tutti non sottovalutando il fatto che sarà un campionato tosto, non di certo facile da affrontare.