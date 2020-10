Cavese-Monopoli: il Simonetta Lamberti riapre al pubblico

La Cavese 1919 comunica che, in seguito alla riunione operativa tenuta dal Gruppo Operativo di Sicurezza, è stata disposta la vendita dei biglietti per la gara CAVESE-MONOPOLI, valida per la 7/a giornata, in programma domenica 25 ottobre allo stadio ‘Simonetta Lamberti’ (ore 15).

I tagliandi, riservati esclusivamente ai residenti nella provincia di Salerno, saranno acquistabili nella giornata di domani, sabato 24 ottobre, attraverso il circuito ETES e i Punti Vendita Autorizzati.

PREZZI

TRIBUNA CENTRALE – 50 euro

TRIBUNA LATERALE COPERTA – 20 euro

TRIBUNA SCOPERTA – 15 euro

DISTINTI – 10 euro

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

CAVESE STORE – C.so Umberto I, 159

CARTOLERIA TIRRENA – C.so Mazzini, 87

CAFÈ TRINITÀ – C.so Mazzini, 235/237

CARTOLERIA JOLLY – via T. Di Savoia, 20

AL CAFFÈ – via L. Siani, 12

INSOMNIA CAFFÈ – via U. Mandoli 18

NEWS CAFÈ – C.so Palatucci 33

*Il botteghino dello stadio ‘Simonetta Lamberti’ resterà chiuso.

** Non saranno concessi accrediti e/o entrate di favore.

PROTOCOLLO DI ACCESSO

• All’ingresso dello stadio ‘Simonetta Lamberti’ è obbligatorio, ai fini dell’accesso, consegnare agli steward presenti l’autocertificazione compilata e firmata che attesti l’estraneità al Covid-19. Si raccomanda fortemente di giungere allo stadio già muniti del MODULO AUTODICHIARAZIONE.

• Personale dotato di termoscanner a distanza rileverà la temperatura corporea. Qualora risulti superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso allo stadio.

• È obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata della partita e rispettare le sedute contrassegnate nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative anti Covid-19. Non è consentito sostare in piedi prima, durante e dopo la partita.

• Le violazioni delle disposizioni di prevenzione sanitaria all’interno dell’impianto, fermo restando le attività di controllo e di stewarding a carico del Club, restano di natura personale, con applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa anti-Covid ed estromissione dalle prossime gare casalinghe della Cavese 1919.