Trocini: ''Ci manca solo la vittoria. Potenza sfida ricca di insidie''

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con il Potenza in programma domani sera allo stadio ''Giovanni Paolo II''. Queste le sue parole:

''Con il Catania, a parte il gol che non è cosa da poco, credo non sia mancato nulla. Abbiamo creato veramente tanto, la prestazione ci ha soddisfatto, il risultato un po' meno. A Pagani siamo andati con un atteggiamento diverso, inevitabilmente i punti e la classifica pesano. Abbiamo creato poco e subito pochissimo, c'era la volontà di fare risultato e si è data questa priorità, è chiaro che domani è una partita diversa e dobbiamo giocare a calcio come abbiamo sempre fatto.

Con la Paganese lo spirito è stato battagliero, Pagani è un campo difficile, oltre che un terreno non buono, e voglio essere gentile. E' chiaro che allenandoci e giocando sempre su un campo sintetico abbiamo sofferto un po', però sapevamo che avremmo dovuto fare un certo tipo di gara. Sono chiaramente partite che puoi vincere, noi non abbiamo avuto questa forza, in virtù anche di alcune situazioni specifiche. Ovviamente se avessimo avuto tutti gli attaccanti a disposizione, avremmo sicuramente potuto portare a casa il risultato.

Il Potenza è una squadra che ha cambiato tanto, dovremo stare molto attenti alla loro organizzazione. Hanno comunque dei giocatori importanti per la categoria che conosciamo molto bene e un tecnico esperto, sarà sicuramente una partita ricca di difficoltà. Turnover? Bisogna vedere i ragazzi come stanno, in questo senso andranno fatte delle ampie valutazioni''.