Benevento. Vigorito: "Col Napoli c'è amicizia, vinca il migliore"

Il Benevento, domenica pomeriggio al "Vigorito", affronterà il Napoli, terza big sul cammino in campionato della Strega dopo Inter e Roma. Dopo le due sonore sconfitte rimediate contro nerazzurri e giallorossi capitolini, la truppa di Inzaghi vuole fare decisamente meglio contro i partenopei così come sottolineato dal presidente Vigorito che è stato intervistato da Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione "Radio Gol":

"Sarà una festa di sport. Le tifoserie di Benevento e Napoli sono sempre state simpatizzanti l'una con l'altra, potremmo parlare di una sorta di gemellaggio virtuale. Mi interessa più l'amicizia tra di noi che la partita: in campo vincerà chi sarà più bravo.

Alla Roma abbiamo concesso troppo anche se sul 2-2 eravamo noi a comandare in campo. Purtroppo qualche nostro giocatore non ha ancora la mentalità per reggere certe gare quindi dovremo lavorare ancora di più per giocarcela contro i cosiddetti squadroni. Siamo una piccola che vuole crescere.

Magari faremo uno sgambetto al Napoli. Noi faremo come sempre la nostra partita cercando di giocarla alla pari anche se sappiamo che non è una partita tra squadre alla pari. Vogliamo fare un bel campionato ed al momento non rimprovero nulla ai miei ragazzi.

Ovviamente con il pubblico sarebbe stata tutta un'altra cosa e speriamo che tutto torni presto alla normalità.