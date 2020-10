Serie D, ufficialmente rinviata Roccella-Troina

Tre casi Covid in casa Troina, come comunicato dalla stessa società, dunque disposto il rinvio della sfida di Roccella di domenica

L’ASD Troina Calcio comunica che in seguito ai tamponi eseguiti nei giorni scorsi, è emersa la positività al Covid-19 di tre calciatori. I tre tesserati sono stati posti già in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali. Pertanto la Lega ha disposto il rinvio dell’incontro con il Roccella, previsto per questa domenica, all’11 novembre 2020.

La gara si giocherà mercoledì 11 novembre