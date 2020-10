LND. La mobilità interprovinciale per lo svolgimento delle gare

Sul sito del C.R. Campania è arrivato il comunicato n. 36 di oggi 23 ottobre che specifica come, nell'ambito delle misure restrittive messe in atto dalla Regione per la lotta al covid-19, ci si possa spostare per la disputa delle gare dei campionati regionali di calcio e per gli allenamenti delle squadre che ad essi partecipano.

Come scritto dallo stesso C.R. Campania nel proprio comunicato, "Il chiarimento richiesto all'Ordinanza n. 83, emesso dalla Regione Campania, nella parte che ci interessa, recita: "...nelle attività di formazione che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l'attività formativa di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti".

Clicca qui per scaricare il comunicato

Clicca qui per scaricare il modello di autocertificazione editabile