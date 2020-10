Sassuolo-Torino 3-3, pirotecnico pareggio in mezzo alla nebbia

Sotto una fitta nebbia si affrontano nel primo anticipo della quinta giornata di Serie A Sassuolo e Torino. De Zerbi recupera Boga, ma solo per la panchina, mentre Giampaolo si affida al gallo Belotti per centrare i primi punti stagionali.

Cronaca. Partono meglio i granata che vanno subito vicini al gol dopo 10 minuti: Verdi ruba palla al limite dell'area e si ritrova davanti a Consigli, ma il suo tiro viene respinto dal numero 47 neroverde. La risposta dei padroni di casa è in una conclusione di Berardi dalla distanza, Sirigu risponde presente. Il predominio da parte del Toro si concretizza al minuto 33, quando un cross di Vojvoda trova il tap in di Linetty per il gol del vantaggio. Il Sassuolo accusa il colpo senza riuscire a reagire, e così il primo tempo si chiude sul risultato di 0-1.

La ripresa si apre sempre con il Torino pericoloso, Belotti svetta su un corner impegnando Consigli. Al 56' Verdi si divora il raddoppio su assist di Belotti dopo un pallone perso sulla trequarti da Raspadori. De Zerbi prova a dare la sveglia ai suoi mettendo dentro il rientrante Boga e Bourabia. Al 68' cross perfetto di Djuricic per Boga che da ottima posizione non trova la porta. La pressione offensiva del Sassuolo dà i suoi frutti al 70' , quando Djuricic, il migliore dei suoi, supera Sirigu con un magistrale colpo di tacco. Il pareggio dura però poco, perché al minuto 74' Belotti approfitta di un errore di Chiriches per segnare il gol del 1-2. Tempo un minuto e arriva il terzo gol dei granata con un diagonale di Lukic. Il Sassuolo però ha 7 vite, prima riapre la gara con un missile dai 20 metri di Chiriches, poi trova l'incredibile gol del pareggio con Ciccio Caputo. Si concretizza così il 3-3 finale dopo una gara infinita dalle mille emozioni. Il Sassuolo sale a quota 11 punti, mentre il Toro conquista il primo punto del suo campionato.