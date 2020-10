La Cavese 1919 rende noto che il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo per alcuni tesserati, che come da protocollo sono stati subito posti in isolamento.

Nel pomeriggio di oggi l’intero gruppo squadra si sottoporrà a nuovi controlli.

È stata, pertanto, annullata la conferenza stampa pre-partita programmata per le ore 12.30.