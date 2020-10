Ternana-Foggia: i convocati di Marchionni

Ultima seduta di allenamento per i rossoneri, che questa mattina hanno rifinito i due giorni di lavoro post-Avellino sul manto erboso dello "Zaccheria", prima della partenza pomeridiana alla volta di Terni.

Al termine della stessa, mister Marchionni ha provveduto a diramato l'elenco dei 24 convocati per il match di domani pomeriggio al "Liberati": oltre ad Anelli, che sconta l'ultima giornata di squalifica, non partono per Terni Michele Rocca, alle prese con un risentimento muscolare e Davide Di Stasio, fermo ai box per un leggero infortunio al pari di Alessandro Tascini, anche lui non convocato. Rientra in gruppo Salvi mentre arriva la prima convocazione per Giovanni Sarracino, portiere classe 2004 della Primavera 3 e Gianmarco Regoli, esterno di centrocampo classe 2000.

Non convocati invece Galeotafiore, Iannone, Moreschini, Dema e Tomassini. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: 1. Fumagalli, 22. Mascolo, 34. Sarracino;

DIFENSORI: 4. Gavazzi, 13. Germinio, 16. Agostinone, 19. Kalombo, 23. Di Jenno, 26. Lucarelli, 27. Aramini, 28. Pompa;

CENTROCAMPISTI: 3. Vitale, 6. Di Masi, 7. Ndiaye, 8. Gentile, 10. Curcio, 14. Raggio Garibaldi, 17. Salvi, 21. Garofalo, 25. Morrone, 35. Regoli;

ATTACCANTI: 9. Dell'Agnello, 11. D'Andrea, 29. Naessens, 32. Balde.