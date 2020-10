Brindisi, De Luca: "Vogliamo riscattare la sconfitta di Fasano"

È intervenuto ai microfoni dei colleghi di Studio 100 Claudio De Luca, allenatore del Brindisi, alla vigilia della partita con la Fidelis Andria, in programma domani pomeriggio allo stadio "Franco Fanuzzi". Queste le sue parole:

"La squadra durante tutta la settimana si è allenata bene. Ci dispiace ovviamente per la partita di Fasano, anche perché a nostro avviso sappiamo quelle che sono state le disattenzioni che nel secondo tempo ci hanno portato alla sconfitta. Anche dopo le vittorie, ho sempre detto che dobbiamo crescere, è una squadra completamente nuova e siamo partiti anche un po' in ritardo, però noi non abbiamo mai cercato nessun tipo di alibi.

I ragazzi nel corso della settimana mi mettono sempre in difficoltà perché tutti si allenano bene. Qualcosa anche nel corso delle altre partite l'abbiamo sempre cambiata, perché io devo mettere la squadra nelle condizioni di fare bene, comunque ho già in mente le idee per domani.

In questo girone non esistono partite semplici, lo abbiamo visto nelle prime quattro gare e lo sappiamo anche per quanto riguarda la Fidelis Andria. Sono una squadra costruita per fare un campionato importante, noi invece dobbiamo ragionare sempre partita per partita, dobbiamo riscattare la gara di domenica scorsa senza farci prendere da nessun tipo di ansia. Faremo tesoro di quello che è successo per essere concentrati tutti i novanta minuti".