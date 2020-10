Giugliano: sale a 11 il numero di tesserati positivi al Covid

La FC Giugliano 1928 comunica che all'esito dei tamponi dopo la scoperta di un calciatore positivo al covid, sono 11 in totale, tra atleti e staff, le persone risultate positive all'esito degli esami. Tutti i contagiati non hanno nessun tipo di problema di salute in quanto sono risultati tutti essere asintomatici.

La FC Giugliano, intanto, ha inviato una richiesta alla LND per chiedere il rinvio delle prossime due gare di campionato, al fine di poter riprendere gli allenamenti con l'intera rosa a disposizione e lo staff. Il tutto dopo che saranno effettuati i tamponi e i positivi risulteranno essere negativi al covid-19.