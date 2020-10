Benevento. Inzaghi: "Contro il Napoli non dovrà mancare il coraggio"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi alla vigilia del derby campano tra il suo Benevento ed il Napoli dell'amico ed ex compagno di squadra e di Nazionale Rino Gattuso. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Il coraggio non dovrà mai mancarci. Queste sono partite nelle quali non abbiamo nulla da perdere. Dall'Inter alla Roma abbiamo fatto passi in avanti e questo mi lascia tranquillo. A Roma abbiamo avuto al 70' anche la palla del 3-2 e questo è importante. Certe partite sono impossibili per noi ma se giochiamo al 110% possiamo trarne qualcosa di buono. Abbiamo tanti esordienti e sapevamo che potevamo pagare dazio ma sono felice di vedere questa intraprendenza. Ci davano già per retrocessi ma noi stiamo facendo qualcosa di grande. Abbiamo vinto contro la Sampdoria a Genova: si diceva che avrebbero lottato con noi per la salvezza e poi le hanno vinte tutte. Chiaro che se guardiamo ai valori, contro il Napoli non c'è partita ma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque.

Stiamo bene fisicamente e recuperiamo Viola che per noi è un grande acquisto. E' chiaro che è ancora lontano dalla miglior condizione ma il fatto che sia guarito e abbia fatto l'intera settimana con noi mi lascia soddisfatto. Non avremo Iago Falque perché ha avuto un problemino in allenamento e ho preferito preservarlo. Auguriamoci ci possa essere già mercoledì per dargli ulteriore minutaggio.

Di chiacchiere se ne sentono molte e non mi interessano molto. Chiaro che se perdi una partita diventano tutti allenatori ma io penso alla mia squadra. La gara contro la Roma va analizzata in modo opposto a quello che sento: io penso che l'unica strada per salvarci sia quella di giocare a calcio anche perché se ti difendi sempre il risultato sarebbe lo stesso. Abbiamo preso gol su ripartenze contro Inter e Roma e me li tengo perché sarà questo atteggiamento che ci farà salvare. E' chiaro che sono stati fatti errori che vanno corretti e lo faremo. Dei complimenti me ne faccio ben poco ma sono felice che si dica che il Benevento giochi a calcio.

Tutti hanno possibilità di giocare: può darsi che giochi Insigne ma può anche darsi che si alzi Ionita e che io schieri un centrocampista in più. Per fortuna giochiamo domani e mercoledì e chi non scenderà in campo col Napoli lo farà con l'Empoli. Sono fuori solo Barba e Moncini, con quest'ultimo che rientrerà in Coppa.

Sappiamo come affrontare il Napoli ma l'Az Alkmaar ha vinto una partita che non vincerebbe se la rigiocasse altre 100 volte. Dobbiamo essere compatti e sapere quando giocare con equilibrio.

Con Gattuso siamo grandi amici ma per 90' saremo avversari: dopo, come sempre, ci guarderemo con affetto a prescindere dal risultato. Insieme abbiamo vissuto momenti grandiosi e quando non giochiamo contro penso che l'uno faccia il tifo per l'altro.

Lapadula si allena con noi intensamente da 10 giorni e so che non può essere al 100% ma ha bisogno di minutaggio per crescere. Mi spiace non far giocare Sau che sta molto bene ma so di averlo e che posso contare sempre su di lui".