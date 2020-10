Benevento-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv

QUI BENEVENTO - Nei giallorossi mancherà Iago Falque, fermato da un piccolo problema in allenamento, ma ci sarà, per la prima volta in stagione, Viola, che ritorna dopo l'operazione. Davanti a Montipò, sicuri del posto Caldirola e Glik, ci sarà il solito ballottaggio sugli esterni con Maggio e Letizia favoriti su Foulon. In mediana, come detto da Inzaghi in conferenza stampa, potrebbero esserci Schiattarella in regia con Dabo ed Hetemaj ai suoi fianchi e Ionita che salirebbe accanto ad Insigne a supportare Lapadula. Ovviamente, mancando ancora circa 24 ore alla partita, il tecnico giallorosso potrebbe optare per la solita mediana con Schiattarella, Ionita e Dabo e schierare Sau sulla trequarti.

QUI NAPOLI - Insigne, che ha già giocato uno spezzone contro l'Az Alkmaar, ritroverà quasi sicuramente una maglia da titolare. Rientrano anche Zielinski ed Elmas che sono risultati negativi al covid-19. Nel 4-2-3-1 ci dovrebbe essere anche Mertens al centro dei tre a supporto di Osimhen e ci sarà ballottaggio tra Politano e Lozano per un posto sull'out di destra nel reparto offensivo. In difesa spazio a Mario Rui a sinistra, con Di Lorenzo in vantaggio su Hysaj a destra e Koulibaly-Manolas coppia centrale. I due mediani saranno Bakayoko e uno tra Demme e Fabian Ruiz.

La partita, che si giocherà al "Vigorito" di Benevento con fischio di inizio alle ore 15, sarà visibile sull'app DAZN (CLICCA QUI) e sarà arbitrata dal Sig. Doveri della sezione AIA di Roma 1.