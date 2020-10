Lecce: tamponi tutti negativi, a Cosenza si gioca

Sono arrivati i risultati dei test del Lecce dopo il riscontro di due positivi: un calciatore e uno staff. Come prevede il protocollo il gruppo squadra è stato sottoposto ad una nuova serie di tamponi.

I risultati sono arrivati poco fa e il resto della squadra è risultato negativo. Via libera quindi alla sfida contro il Cosenza che si giocherà alle ore 16 e non più alle 15 come precedentemente stabilito. Il comunicato:

U.S. Lecce comunica che in nottata, nel ritiro di Rende, il gruppo squadra si è sottoposto a test molecolare. Vista la difficoltà a reperire tamponi in Calabria, lo staff sanitario dell’U.S. Lecce in collaborazione con l’Asl di Lecce, ha provveduto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo, le cui risultanze hanno dato esito negativo. I risultati relativi ai due tesserati (calciatore e componente staff) positivi agli esami effettuati venerdì scorso, sono in corso di approfondimento.

L’U.S. Lecce ha chiesto, inoltre, alla Lega B lo slittamento dell’inizio della gara Cosenza - Lecce per le ore 16.00.