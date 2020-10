Cavese-Monopoli, nessun rinvio: si gioca alle 15

Nessun rinvio e nessun posticipo del fischio d'inizio: la gara tra Cavese e Monopoli si gioca regolarmente oggi alle ore 15-00.

Il possibile slittamento (così come accaduto per altre gare del girone C) era stato ipotizzato dopo che erano emerse nella giornata di ieri delle positività al Covid di alcuni tesserati dei metelliani ma stamani il club ha comunicato in via ufficiale che la gara non subirà variazioni.