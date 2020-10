Benevento-Napoli 1-2: a segno i fratelli Insigne, decide Petagna

Termina con una vittoria per 1-2 il derby campano tra Benevento e Napoli giocato questo pomeriggio al "Vigorito", un derby nel segno dei fratelli Insigne, entrambe a segno, e deciso da una rete di Petagna.

Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, al 19' arriva la prima emozione di marca sannita: cross di Foulon dalla sinistra sul secondo palo dove Roberto Insigne prova il colpo di testa che, però, termina sulla parte alta della porta difesa da Meret. Alla mezzora il Benevento passa in vantaggio: Lapadula, lanciato in profondità, la mette una prima volta per Insigne ma la palla viene respinta, l'ex Lecce ci riprova e questa volta Roberto Insigne scarica un tiro in porta che non lascia scampo a Meret. Al 41' Napoli vicino al pareggio con una gran botta di Lorenzo Insigne dal limite: Montipò vola e, con un grande intervento, mette in angolo. Al 43' i partenopei vanno ad un soffio dall'1-1: angolo calciato da Mertens, Manolas salta più di tutti ma coglie la traversa e, sulla respinta, Schiattarella evita anche un clamoroso autogol. La prima frazione si chiude con il punteggio di 1-0 per il Benevento.

Nella ripresa, così come già nel finale del primo tempo, la partita cambia ed il Napoli schiaccia il Benevento nella propria metà campo. Inzaghi intuisce la difficoltà dei suoi ed inserisce Tuia al posto di Caprari, che non prende bene il cambio, mettendosi in campo con la difesa a 3. Il pareggio dei ragazzi di Gattuso arriva al quarto d'ora: sugli sviluppi di un corner, Lorenzo Insigne scarica un sinistro mostruoso che impatta la faccia bassa della traversa e si insacca alle spalle di Montipò. Passano 7 giri di lancette e gli azzurri ribaltano il punteggio: azione in velocità di Politano che, entrato in area, serve all'indietro Petagna che, col destro, mette alle spalle di Montipò. All'81' ancora Politano pericoloso ma il suo tiro dal limite viene deviato in angolo da un difensore dei sanniti. All'84' Letizia scappa a sinistra, mette un bel cross sul secondo palo dove Maggio prova il colpo di testa ma trova Demme che mette in angolo. Il signor Doveri, arbitro dell'incontro, decreta 6' di recupero: al 96' punizione dal limite per il Benevento, calcia Sau ma Meret devia sopra la traversa. Al triplice fischio, quindi, il punteggio vede prevalere il Napoli sul Benevento con il punteggio di 2-1.

