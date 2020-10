Colpo esterno del Savoia, Carbonia battuto a domicilio

La cronaca della gara -

Pronti via e Savoia subito in avanti, con Fornito che al dopo solo un giro di lancette cerca Orlando, l’attaccante trova in area D’Ancora ma il suo tiro si spegne di poco fuori. All’8’ si vede il Carbonia in avanti, ma Manzo è bravo a chiudere l’offensiva della squadra sarda. Al 12’ ci prova il Savoia con un tiro di Caiazzo dalla distanza, Carboni devia in angolo. Al 14’ il Carbonia va in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. A 19’ Bianchi in vantaggio: calcio d’angolo di Fornito, ci prova Manzo ma la palla viene ribattuta e ricade sui piedi di Kyeremateng che sigla l’1-0. Al 32’ il Savoia resta in dieci per la doppia ammonizione di Occhiuto. Al 40’ raddoppio dei Bianchi, azione personale di Kyeremateng che di forza supera due avversari e sigla la rete del 2-0. Al 49’ ancora il Savoia con D’Ancora, ma il suo sinistro dopo un’azione personale si perde alto sopra la traversa. Dopo sette minuti di recupero, causa infortunio dell’assistente arbitrale, termina il primo tempo con il risultato di 2-0 per il Savoia.

Ripresa che inizia con il Carbonia che spinge subito in attacco. Al 4’ i sardi sono vicini alla rete con Gjuci che a porta spalancata non c’entra il bersaglio grosso. Al 17’ ci prova il Savoia con D’Ancora, ma il tiro del centrocampista si spegne alto sopra la traversa. Al 24’ ancora l’ex Brindisi che libera Caiazzo, l’esterno cerca in area Russo che non trova l’appuntamento con la rete. Dopo una girandola di cambi, al 37 si rivede il Carbonia con Piredda ma Esposito M. è bravissimo a deviare in angolo. Al 45’ Kacorri lavora un bel pallone e serve Caiazzo, ma il suo tiro non inquadra la porta. Dopo quattro minuti di recupero termina il match sul risultato di 2-0 per i Bianchi che centrano il quarto successo consecutivo.

Di seguito il tabellino del match:

Carbonia: Carboni, Russi, Mastino, Fredrich (44’pt Salvaterra), Serra (19’st Tetteh), Cestaro, Bagaglini (19’st Odianose), Cannas (41’pt Isaia), Gjuci, Piredda, Stivaletta (27’st Soumare) A disposizione: Bigotti, Mura, Berman, Pischedda. Allenatore: Marco Mariotti.

Savoia: Esposito M., Nespoli, D’Ancora (35’st Riccio), Poziello, Orlando (28’Kacorri), Fornito (11’st Russo), Caiazzo 46’st Porcaro), Occhiuto, De Rosa, Manzo, Kyeremateng (11’st Correnti). A disposizione: Cannizzaro, Langella, Badje, Scalzone. Allenatore: Salvatore Aronica.

Marcatori: 19’pt Kyeremateng (S); 40’pt Kyeremateng (S).

Ammoniti: 13’pt Occhiuto (S); 5’pt Cestaro (C); 32’pt Occhiuto (S); 46’pt De Rosa (S); 22’st D’Ancora (S);

Espulsi: 32’ Occhiuto (S);

Recupero: 7’pt; 4’st.

Ufficio stampa Us Savoia