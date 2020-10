Napoli. Gattuso: "Petagna decisivo a prescindere dal gol realizzato"

Al termine del match vinto dal Napoli sul campo del Benevento per 2-1, il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso ha così commentato la gara dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN:

"Abbiamo provato ad inserire Petagna con Osimhen che gli portava via le marcature: è un bravo calciatore ed oggi lo ha dimostrato. Nel primo tempo eravamo sempre lunghi, palleggiavamo in modo sterile e abbiamo regalato tanti palloni. Nella ripresa la palla ha cominciato a girare veloce e li abbiamo messi in difficoltà.

Sull'ultima punizione i pensieri brutti mi sono venuti ricordando il precedente anche perché non possiamo concedere simili occasioni. I derby non sono mai facili, venivamo dalla sconfitta di giovedì e siamo stati bravi a fare risultato. Bakayoko? Speriamo che non sia nulla di grave. Ora ci concentriamo sul match di Europa League che è molto importante.

Oggi avevamo poca profondità e quindi Osimhen non è stato efficace come sempre: il Benevento l'aveva preparata bene e noi dobbiamo cercare soluzioni alternative. Ci siamo mossi poco senza palla.

Lozano? Destra o sinistra è un calciatore ritrovato, voglio vederlo più incisivo."