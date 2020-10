Cavese, Pavone: "Fiducia a Modica, manteniamo la calma"

Nel post-partita di Cavese-Monopoli si è presentato in conferenza stampa il dg Pavone che ha fatto il punto della situazione dopo il difficile avvio di stagione.

"Meritavamo nettamente il pareggio, in questo momento gli episodi sono contrari ma bisogna star tranquilli. Siamo convinti di aver una buona squadra e un buon tecnico e vogliamo andare avanti così. Quest'anno è iniziata una programmazione a medio-lungo termine in cui stiamo valutando molti calciatori: la Cavese non può prescindere dai giovani."

"E' un momento difficile ma si deve mantenere la calma. La società è con l'allenatore: Modica condurrà la nave in porto"