Benevento. Insigne R.: "Il gol è stato una gioia immensa, peccato..."

Tra i protagonisti del match di questo pomeriggio al "Vigorito" c'è stato sicuramente Roberto Insigne: il fantasista del Benevento ha messo a segno la sua prima rete in Serie A contro il Napoli di suo fratello Lorenzo. Queste le parole del giallorosso al termine della partita ai microfoni di DAZN:

"Non ho ancora metabolizzato l'emozione per il gol ma sono rammaricato per il risultato. Lorenzo ha fatto un gol bellissimo e molto difficile considerando che ha calciato di sinistro. Sono felice per il fatto che abbiamo segnato tutti e due ma non per il risultato finale.

Mi piace essere libero in campo di potermi muovere come più preferisco ma sono a disposizione del mister e gioco dove e come mi dice.

La vigilia l'ho vissuta aspettando il fischio di inizio: per me giocare contro mio fratello e contro il Napoli è stata una grande emozione.

Giocare contro Lorenzo è difficile, abbiamo fatto qualche duello e avevo paura di fargli male perché lui è fisicamente più piccolino di me. Siamo molto legati tra di noi e per questo ringrazio i nostri genitori: prima della partita non vedeva l'ora di vedermi".