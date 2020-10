Gozzano-Arconatese 2-0, Sylla-Allegretti gemelli del gol

Sei punti in meno di una settimana per il Gozzano che, dopo il blitz di Casale, supera anche l'Arconatese per due reti a zero e ancora grazie alla sua coppia gol regina. Una rete per tempo per i cusiani per sbarazzarsi dei gialloblu e staccarli in classifica. Ora il Gozzano, rientrato in zona play-off, punta deciso le prime posizioni della graduatoria.

La sfida del D'Albertas La gara parte con buoni ritmi, i milanesi provano subito a rendersi pericolosi dalle parti di Vaggè e hanno la chance per andare a segno. Il gol però lo realizza il solito Allegretti con un tiro da fuori dopo aver ricevuto da Vono al 22'. L'Arconatese non riesce a replicare e anche nella ripresa sono più i padroni di casa ad avere la chance di colpire, come puntualmente accade al 26' quando un'ottima iniziativa personale di Allegretti porta il numero 10 a servire l'implacabile Sylla di questo inizio di stagione che fa ancora centro.

Covid-19, Gozzano e Serie D Nonostante la stretta del Governo il campionato del Gozzano può continuare, anche se rigorosamente a porte chiuse. I ragazzi di Soda saranno ancora in campo mercoledì per il recupero della trasferta di Legnano, squadra con non pochi problemi al momento e reduce dalla scoppola nel derby contro la Castellanzese.

GOZZANO- ARCONATESE 2-0

Reti: 22' Allegretti, 26'st Sylla.

Gozzano: Vaggè, Cella, Carboni, Bianconi, Pavan, Carta (27'st Gemelli), Piraccini, Kayode (44'st Mudasiru), Vono (17'st De Pace), Sylla, Allegretti (42'st Olivato). All. Soda.

Arconatese: Botti, Tumino (20'st Coulibaly), Bianchi, Gentile, Menegazzo, Gomis, Romeo, Albini (32'st Giovine), Marra, Pavesi (17' Gobbi), Pastore (44'st Veroni). All. Livieri.

Arbitro: Sig.ra Menicucci di Lanciano