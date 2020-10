Dominio Ternana, il Foggia non c'è. 2-0 al ''Liberati''

Ancora una sconfitta per il Foggia, che cade anche al ''Liberati'' di Terni sotto i colpi della Ternana che si impone 2-0. Decidono la contesa le reti del fantasista Partipilo e di Falletti dal dischetto, per i rossoneri si tratta del quarto ko consecutivo dopo quelli con Bisceglie, Catanzaro e Avellino.

CRONACA - Lucarelli si affida al solito 4-2-3-1 con Partipilo, Falletti e Furlan sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che è Vantaggiato, partono inizialmente dalla panchina invece Mammarella e Raicevic. Dalla parte opposta 3-4-1-2 per Marchionni con Curcio che agisce alle spalle del tandem d'attacco composto da D'Andrea e Dell'Agnello.

Dopo l'ottimo avvio della Ternana, il Foggia ha l'occasionissima per passare in vantaggio al 16': spunto di Kalombo dalla destra, liscio di un difensore di casa, conclusione ravvicinata di Curcio e super intervento di Iannarilli che respinge il tiro. Scampato il pericolo, gli umbri tornano a macinare gioco ed al 21' sbloccano il risultato: flipper all'interno dell'area di rigore del Foggia, liscio di Agostinone che favorisce Partipilo che al tu per tu con Fumagalli non sbaglia. Marchionni ridisegna il proprio undici, passando al 3-5-2 con gli ingressi in campo di Di Masi e Garofalo ai posti di Ndiaye e Dell'Agnello. Per segnalare una nuova occasione degna di nota, bisogna attendere il 37': punizione di Curcio dai venticinque metri, palla che sorvola la traversa di pochissimo. Cinque minuti dopo gran botta di Frascatore dalla lunga distanza: blocca a terra Fumagalli. Nel finale di primo tempo la Ternana va ad un passo dal raddoppio al 46': cross di Defendi dalla destra, incornata imperiosa di Partipilo: miracolo di Fumagalli che riesce a deviare. E' anche l'ultima emozione della prima frazione di gioco, all'intervallo squadre che rientrano negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio 1-0.

In avvio di ripresa il Foggia ci prova subito al 54' con una rasoiata di Vitale che sfiora il palo. Quattro giri di lancette più tardi Torromino (subentrato al posto di Furlan) rimette in mezzo per Raicevic (entrato invece al posto di Vantaggiato) che di testa manda oltre la traversa. Al 70' la Ternana raddoppia: Partipilo va via ai difensori rossoneri, Kalombo lo atterra, nessun dubbio per il direttore di gara che indica subito il dischetto. Dagli undici metri perfetta esecuzione di Falletti che spiazza Fumagalli e fa 2-0. A questo punto Marchionni si gioca il tutto per tutto con l'ingresso di Balde per Vitale. E proprio Balde, all'80', ha la palla gol per riaprirla: progressione del numero 32 rossonero, conclusione al volo che termina alta di non molto. All'86' Curcio inventa per Garofalo che calcia dal limite, si rifugia in angolo la difesa di casa. Nel finale assedio del Foggia che però non produce gli effetti sperati: vince la Ternana 2-0 e adesso per i rossoneri si fa veramente dura.

