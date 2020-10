Coppa Italia. Benevento-Empoli: designato l'arbitro del match

Sarà una settimana piena quella che si appresta ad affrontare il Benevento di Pippo Inzaghi: i giallorossi, infatti, dopo il derby con il Napoli della scorsa domenica ed in attesa della prossima gara di serie A contro l'Hellas Verona, affronteranno mercoledì l'Empoli in Coppa Italia.

Per la gara infrasettimanale è stato designato come arbitro il sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. A coadiuvarlo saranno Domenico Domenico Palermo e Francesca Di Monte rispettivamente delle sezioni di Bari e Chieti. Il quarto uomo della partita, che non avrà l'ausilio del VAR, sarà Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia.

Il match si disputerà al "Vigorito" di Benevento con fischio di inizio fissato per le ore 16. La vincente della partita tra Benevento ed Empoli affronterà la vincente della gara Brescia-Perugia.