Modesto: “Un buon punto contro un avversario tosto”

Torna dalla Sardegna con un punto la Pro Vercelli, il tecnico Modesto non disprezza il pareggio che consente alla Pro di rimanere in testa alla classifica: “Contento della prestazione, abbiamo dimostrato maturità durante tutta la gara. Ci è mancata brillantezza rispetto ad altre prestazioni, l’avversario era tosto ma abbiamo rischiato poco. Non siamo stati cinici nelle diverse occasioni create, torniamo a Vercelli con un buon punto che ci dà continuità di risultati.

L’obbiettivo è migliorarci sempre, non voglio parlare dell’arbitro, non ha avuto un compito facile nel gestire due formazioni fisiche e che hanno tenuto un ottimo ritmo durante tutti i novanta minuti; ripeto che non dobbiamo guardare la classifica, pensiamo solo a fare sempre meglio; i ragazzi hanno voglia di lavorare e crescere, contro la Giana sarà un match simile a questo contro una formazione scorbutica e che ci concederà poco”.