Benevento. Domani la sfida di Coppa con l'Empoli capolista in Serie B

Il Benevento di Pippo Inzaghi affronterà domani pomeriggio al "Vigorito", fischio di inizio alle ore 16, l'Empoli di Dionisi nella gara valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia.

La formazione toscana è, al momento, in testa alla Serie B con 13 punti, frutto di 4 vittorie ed un pareggio con un ruolino di 9 reti fatte e 3 subite. Dionisi schiera i suoi con il 4-3-1-2, modulo che gli ha dato grandi soddisfazioni sia con l'Imolese in Serie C che con il Venezia, compagine che ha condotto ad una tranquilla salvezza nello scorso campionato cadetto.

L'Empoli è una squadra "tosta" che, negli ultimi due match di campionato contro Spal e Pisa, è andata dapprima in svantaggio per poi rimontare ed uscire vittoriosa dalla contesa. In attacco, al netto del possibile turnover, ci sono due punte esperte e prolifiche come Moreo e La Mantia, entrambe molto abili nel gioco aereo e già a segno tre volte ciascuno in campionato.

Nel Benevento, domani pomeriggio, potrebbero rivedersi in campo, dal 1' o a gara in corso, Viola e Moncini, al rientro dopo i rispettivi infortuni. Mister Inzaghi ha detto che i giallorossi tengono molto all'impegno in Coppa e faranno il possibile per staccare il pass per il turno successivo dove affronterebbero la vincente di Brescia-Perugia e poi, dovessero passare anche il quarto turno, ci sarebbe l'eventuale rivincita nel derby contro il Napoli.