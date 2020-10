Benevento-Empoli: i toscani annunciano alcune positività al covid-19

L'Empoli, prossimo avversario del Benevento nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, ha da poco annunciato, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la positività di alcuni tesserati al covid-19.

Nel comunicato del club toscano non sono specificati né i nomi né il numero dei contagiati. Tutti i positivi sono asintomatici e sono stati posti dalla società toscana in isolamento come prescritto dal protocollo. La stessa società ha poi provveduto ad avvertire le autorità sanitarie.

La seduta di allenamento che i ragazzi di Dionisi avrebbero dovuto sostenere stamattina è stata annullata e l'intero gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo ciclo di tamponi.