Salernitana-Reggiana a rischio: 29 contagiati tra gli emiliani

Peggiora ulteriormente la situazione in casa Reggiana dove il numero di tesserati contagiati è salito a 29.

Nel prossimo turno gli emiliani dovrebbero affrontare la Salernitana, ma la gara è a rischio.

La Reggiana ha già usufruito del bonus rinvio: secondo il regolamento la squadra dovrà avere a disposizione 13 giocatori, di cui almeno un portiere. Se il club non sarà in grado di schierare tale numero di giocatori, subirà la sconfitta a tavolino. La Reggiana potrebbe essere costretta a schierare diversi calciatori della Primavera per disputare la gara.

La nota del club

AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi casi di positività al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff.