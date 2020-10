Audace Cerignola, 7 positivi al Covid in squadra. Il comunicato

Brutte notizie in casa Audace Cerignola. La società ofantina ha comunicato nella tarda serata di ieri, attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale, che dopo i tamponi effettuati domenica, 7 calciatori sono risultati positivi al Covid 19. La squadra gialloblu domenica affronterà il Lavello, gara a questo punto in forte dubbio: probabile si proceda per il rinvio.

Questo il comunicato ufficiale dell'Audace Cerignola:

La S.S.D. Audace Cerignola A r.l. comunica che gli esiti pervenuti dal laboratorio sui test effettuati domenica hanno riscontrato la positività al tampone di 7 tesserati del gruppo squadra. Tutti sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Gli allenamenti sono sospesi e gli ambienti dello stadio “Monterisi” sono stati già sanificati come ogni settimana. La società provvederà, nelle prossime ore, ad informare il Dipartimento Interregionale per i provvedimenti conseguenti.