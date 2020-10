Borgosesia-Casale 0-0, primo punto per gli ospiti

Finisce con un nulla di fatto la sfida del “Comunale” tra Borgosesia e Casale, un punto che serve a muovere la classifica per entrambe ma che probabilmente non accontenta nessuno. Per il Casale è il primo punto della stagione, al Borgosesia rimane il rammarico di non aver centrato una vittoria che avrebbe portato i granata a quota dieci in abbondante media salvezza.

La cronaca La prima occasione è per il Casale con Coccolo che gira a lato, rispondono i padroni di casa con Rizzo che non inquadra la porta, poco altro da segnalare in una prima frazione avara di emozioni. Al 14’ della ripresa la partita potrebbe cambiare quando D’Amuri serve Calì che di prima intenzione calcia cogliendo una clamorosa traversa; pari anche il contro dei legni attorno alla mezzora, Poesio supera l’estremo di casa ma viene fermato dal legno. Finale di marca valsesiana, dopo aver reclamato un rigore per un presunto fallo di mano il Borgosesia sfiora la rete con un colpo di tacco di D’Amuri.