Serie A. Giudice Sportivo: un solo calciatore squalificato dopo la 5a

Il Giudice Sportivo ha appiedato un solo calciatore in vista della sesta giornata di serie A: si tratta di Luca Cigarini, in forza al Crotone, espulso per doppio giallo durante il match contro il Cagliari. Questi i provvedimenti presi:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIGARINI Luca (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TONELLI LORENZO (SAMPDORIA)

b) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 15.000 00 E DIFFIDA

PARATICI Fabio (Juventus): In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo.