Lazio, Inzaghi conta gli indisponibili: rosa corta a Bruges

Club Brugge-Lazio è in programma per domani sera in vista della seconda giornata di Champions League. Le ultime notizie da Formello hanno rappresentato fulmini a ciel sereno, soprattutto dopo le vittorie contro il Borussia Dortmund e il Bologna, per l'ambiente biancoceleste poiché alcuni calciatori non hanno preso parte all'ultima rifinitura prima di partire per la trasferta belga a Bruges. Simone Inzaghi, questa mattina, non ha potuto contare sulla presenza di Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Anderson e Pereira. Questi calciatori appena menzionati hanno effettuato, nella giornata di ieri, il tampone insieme all'intero gruppo come da disposizione Uefa a 48 ore dal match europeo.

Tuttavia, il dubbio sul presunto contagio si infittisce di mistero poiché subito dopo c'è stata l'esclusione dei giocatori dalla lista ancor prima di effettuare un secondo tampone. Adesso bisognerà comprendere la situazione - come ha evidenziato La Gazzetta dello Sport - e attendere comunicati ufficiali. I calciatori, a parte Pereira che partirà per Bruges, si aggiungono alla lista piuttosto lunga di indisponibili. Infatti, ai box ci sono Lulic, Radu, Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha e Armini. A questi si aggiunge anche Escalante dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara contro il Bologna.