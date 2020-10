Lazio, Inzaghi alla vigilia: "Andiamo a Bruges per giocarci la sfida"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la situazione in casa biancoceleste. Dopo le notizie, poco rassicuranti, delle indisponibilità di Luis Alberto e Immobile, l'allenatore non fa drammi indicando l'obiettivo primario per la seconda giornata di Champions League contro il Club Brugge: "E' una vigilia diversa dalle altre ma dobbiamo andarci a giocare la partita senza condizionamenti. Andiamo oltre l'emergenza che, in questo momento, sta colpendo tutti". Parole da leader quelle di Inzaghi che non vuole cali di concentrazione dopo le ottime vittorie contro il Borussia Dortmund e Bologna all'Olimpico.

Tali successi hanno scacciato i fantasmi di una crisi dopo la sconfitta a Genova contro la Sampdoria. Dunque, sarà importante mantenere alta l'asticella dell'attenzione e della determinazione. Infine, il tecnico si è concentrato sul doppio impegno - Champions e Serie A - di questa stagione: "Siamo consapevoli che ogni domenica e nel corso della settimana, abbiamo delle responsabilità. Il nostro obiettivo nell'immediato è vincere contro un avversario ostico che ha vinto l'ultimo campionato e ha ottenuto bottino pieno a San Pietroburgo. Sono una squadra fisica e di conseguenza servirà una prova intesa".

Una vigilia che mostra un Simone Inzaghi sereno e fiducioso per lo stato di forma della sua Lazio. In un periodo delicato e tormentato dall'ombra del Covid-19, serve necessariamente attenzione e tanta positività. Solo con una buona dose di positività si può cercare di estrapolare il meglio dai calciatori e ovviare alle assenze piuttosto cruciali. L'obiettivo principale del tecnico biancoceleste sarà quello di recuperare appieno l'entusiasmo e la continuità che hanno permesso agli aquilotti di essere vicini al tricolore, sogno sfumato dopo la sosta forzata.