Fiorentina, Biraghi: "Rinnovo fino al 2024. Coppa Italia importante"

Tramite i propri canali ufficiali la Fiorentina ha comunicato il rinnovo contrattuale di Cristiano Biraghi.

Il laterale viola, autore di un inizio di stagione importante (1 gol e 3 assist) ha prolungato fino con i gigliati fino al 2024: "Quando dovevo finire la stagione anno scorso fui contattato dal mister e dalla società che mi hanno fatto sentire la loro fiducia e la voglia di riportarmi indietro. Questo è stato importante, quando da un lato c'è la volontà di tornare insieme anche da parte mia c'era, questo è l'importante. Il rinnovo è stato automatico. La stagione scorsa, con Conte come allenatore, è stata importante per la mia crescita".

Sulla Coppa Italia, che vedrà i viola impegnati domani contro il Padova: "Obiettivo importante perchè rappresenta una scorciatoia per l'Europa League. Il Padova è abituato a vincere anche se in Serie B, attrezzata e costruita per farlo. Quando si entra in campo prima che l'arbitro fischi non esiste categoria, serve l'atteggiamento giusto e poi verranno fuori le nostre qualità".

Foto: profilo Twitter ACF Fiorentina