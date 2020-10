Bitonto, si a proseguire il campionato. Il comunicato dei neroverdi

In riferimento alla consultazione lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti e che ha coinvolto le 166 società di Serie D sull'ipotesi di proseguire il campionato con la trasmissione in diretta streaming delle partite fino al prossimo 24 novembre sul proprio canale social (ipotesi A) o sospendere le partite stesse in ottemperanza del DPCM del 24 ottobre (ipotesi B), l'U.S. Bitonto Calcio comunica la sua ferma volontà a continuare a scendere in campo e a portare avanti il Campionato di Serie D, votando così a favore dell'ipotesi A e preparandosi a trasmettere in diretta streaming le partite sul proprio canale ufficiale Facebook, in modo da avvicinarsi sempre di più, in un momento storico difficile per tutti, ai tanti tifosi che non potranno assistere dal vivo alle gesta dei loro beniamini neroverdi.