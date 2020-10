Benevento. Inzaghi: "Contro l'Empoli per passare il turno in Coppa"

Mister Inzaghi, allenatore del Benevento, è concentrato sulla partita di domani pomeriggio valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia che vedrà i giallorossi opposti all'Empoli, attuale capolista della Serie B. Queste le parole del tecnico della Strega rilasciate al sito ufficiale del club sannita:

“È certamente una partita a cui teniamo molto quella con l’Empoli, capolista del campionato di serie B e quindi un bel banco di prova. Siamo al nostro debutto in Coppa Italia e vogliamo ovviamente andare avanti. Cercheremo di fare bella figura anche per dare un seguito alla buona prestazione di domenica nel derby con il Napoli, nonostante non siano arrivati punti. Dispiace che non ci saranno nemmeno i mille spettatori al “Ciro Vigorito”, ma in questo momento è giusto rispettare le nuove disposizioni anti-Covid”.