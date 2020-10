Fasano, si a proseguire il campionato. Il comunicato del club

Giornata cruciale quella di oggi per quanto concerne il campionato di Serie D. Le squadre della massima serie dilettantistica, sono infatti chiamate a votare sul prosieguo o meno del torneo. Dopo il parere favorevole del Brindisi, anche il Fasano ha dato il proprio consenso. Questo il comunicato del club biancazzurro:

L’Us Città di Fasano comunica che, in merito alla consultazione avviata dalla Lega Nazionale Dilettanti sulle due ipotesi proposte alle 166 società di serie D sulla prosecuzione del campionato con partite trasmesse in streaming fino al prossimo 24 novembre (ipotesi A) o sospendere le partite stesse in vigenza del DPCM del 24 ottobre (ipotesi B), ha fermamente e convintamente votato per l’Ipotesi A e contestualmente si è già attrezzato di tutti gli strumenti tecnologici che possano consentire la fruizione in diretta streaming delle partite sui propri canali social.

Il momento storico difficile non può e non deve tenere ancora lontano la gente dalla propria passione: quella per il calcio e in particolare per i colori biancazzurri.

L’auspicio della nostra società è quello che si possa proseguire questo cammino nel Campionato di Serie D 2020.21 con l’ausilio delle dirette streaming e che si possa fruire del supporto e del calore degli spettatori non appena le condizioni lo permetteranno nuovamente.